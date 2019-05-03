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Курц пообіцяв Зеленському підтримувати боротьбу з корупцією в Україні

Новини » Суспільство    03.05.2019 - 19:52
Курц пообіцяв Зеленському підтримувати боротьбу з корупцією в Україні
Фото: Себастьян Курц (president.gov.ua)

Себастьян Курц та Володимир Зеленський провели телефонну розмову

Канцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, у ході якої пообіцяв підтримувати Україну у боротьбі з корупцією. Про це він написав у своєму Twitter.

Канцлер підкреслив, що України залишається важливим партнером для Австрії.

Курц пообіцяв Зеленському підтримувати боротьбу з корупцією в Україні

"Сьогодні була дружня телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії та ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією", - підкреслив він.

Курц також відзначив необхідність досягнення прогресу в імплементації мінських угод з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, 21 квітня канцлер Австрії Себастьян Курц привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Канцлер закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.

Як писало РБК-Україна, радники новообраного президента України Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка обговорили з послами 28 країн Європейського союзу протидія агресії Росії і посилення санкцій проти неї.

Радники Зеленського обговорили з послами ЄС протидію агресії РФ
Новини України Володимир ЗеленськийАвстріяСебастьян Курц
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