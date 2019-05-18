Курц настаивает на отставке главы МВД Австрии

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Вместе с тем в Партии свободы скорее готовы выйти из коалиции, чем уступить главой МВД

Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает на отставке главы МВД Герберта Кикля, представляющего Австрийскую партию свободы. Об этом сообщает Kurier.

Австрийская народная партия, которую возглавляет Курц, поставила условием сохранения коалиции с партией свободы отставку Герберта Кикля. Вместе с тем в Партии свободы скорее готовы выйти из коалиции, чем уступить главой МВД.

Напомним, в Вене возле офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца собрался митинг, участники которого требуют отставки действующего правительства на фоне скандала с вице-канцлером страны Гайнцом-Кристианом Штрахе.

РБК-Украина писало, что посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. В опубликованном заявлении указывается, что вице-канцлер больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии требуют отставки вице-канцлера за сговор с россиянами. По информации издания на основе видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции австрийской Партии Свободы (АПС) в парламенте Иоганн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если и окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.