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Канцлер Австрии исключает сотрудничество с вице-канцлером Штрахе

Новости » Политика    18.05.2019 - 12:16
Канцлер Австрии исключает сотрудничество с вице-канцлером Штрахе
Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Штрахе на посту вице-канцлера может заменить министр транспорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключает сотрудничество с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе из-за его возможного сговора с россиянами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников в правящей австрийской коалиции, Курц откажется от сотрудничества с представителем радикальной Партии свободы Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами. При этом есть вариант, что коалиция будет сохранена, а Штрахе на посту сменит другой представитель радикалов.

Так, новым вице-канцлером Австрии может стать министр транспорта Ноберт Хофер, который считается заместителем лидера Партии свободы.

Отмечается, что официальное заявление об увольнении Штрахе с должности вице-канцлера будет сделано в субботу, 18 мая.

Напомним, ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что имеет видео, на котором Штрахе и председатель фракции Партии свободы в парламенте Иоганн Гуденус в 2017 году заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь перед парламентскими выборами.

Добавим, 10 мая Земельный суд Зальцбурга в Австрии продлил арест отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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