Курсовые и инфляционные ожидания могут ухудшиться: в НБУ назвали два фактора
Риски эскалации военного конфликта и дальнейшей отсрочки пересмотра программы Stand-by с Международным валютным фондом могут привести к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий. НБУ решил действовать решительно, чтобы снизить инфляционные ожидания.
Об этом говорится в сообщении об Итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка относительно уровня учетной ставки 14 апреля.
"Члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%, что является необходимым для постепенного замедления инфляции и возвращения ее к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.
Участники дискуссии согласились, что более высокая, чем ожидалось, прогнозная траектория инфляции, завышенные инфляционные ожидания, а также усиление инфляционных рисков требуют более решительной реакции НБУ.
"Повышение учетной ставки выше январского прогноза станет четким сигналом рынку о намерении Национального банка вернуть инфляцию к цели 5%", - говорится в обзоре.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле НБУ снова повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции. Центробанк принял решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% с 16 апреля 2021 года.