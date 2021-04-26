Курсовые и инфляционные ожидания могут ухудшиться: в НБУ назвали два фактора

Риски эскалации военного конфликта и дальнейшей отсрочки пересмотра программы Stand-by с Международным валютным фондом могут привести к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий. НБУ решил действовать решительно, чтобы снизить инфляционные ожидания.

Об этом говорится в сообщении об Итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка относительно уровня учетной ставки 14 апреля.

"Члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%, что является необходимым для постепенного замедления инфляции и возвращения ее к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.

Участники дискуссии согласились, что более высокая, чем ожидалось, прогнозная траектория инфляции, завышенные инфляционные ожидания, а также усиление инфляционных рисков требуют более решительной реакции НБУ.

"Повышение учетной ставки выше январского прогноза станет четким сигналом рынку о намерении Национального банка вернуть инфляцию к цели 5%", - говорится в обзоре.