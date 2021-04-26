ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курсові та інфляційні очікування можуть погіршитися: у НБУ назвали два фактори

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 14:00
Курсові та інфляційні очікування можуть погіршитися: у НБУ назвали два фактори Фото: НБУ вирішив знизити інфляційні очікування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ризики ескалації військового конфлікту та подальшого відтермінування перегляду програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом можуть призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань. НБУ вирішив діяти рішуче, щоб знизити інфляційні очікування.

Про це йдеться в повідомленні про Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку щодо рівня облікової ставки 14 квітня.

"Члени КМП одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5%, яке є необхідним для поступового сповільнення інфляції та повернення її до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Учасники дискусії погодилися, що вища, ніж очікувалося, прогнозна траєкторія інфляції, завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків вимагають рішучішої реакції НБУ.

"Підвищення облікової ставки понад січневий прогноз стане чітким сигналом ринку про намір Національного банку повернути інфляцію до цілі 5%", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції. Центробанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 6,5% до 7,5% з 16 квітня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України інфляція ставка
NEWS
Зеленський: дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження     
Зеленський: дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження     
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"