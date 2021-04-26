Курсові та інфляційні очікування можуть погіршитися: у НБУ назвали два фактори
Ризики ескалації військового конфлікту та подальшого відтермінування перегляду програми Stand-by з Міжнародним валютним фондом можуть призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань. НБУ вирішив діяти рішуче, щоб знизити інфляційні очікування.
Про це йдеться в повідомленні про Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку щодо рівня облікової ставки 14 квітня.
"Члени КМП одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 7,5%, яке є необхідним для поступового сповільнення інфляції та повернення її до цілі 5% у першому півріччі 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Учасники дискусії погодилися, що вища, ніж очікувалося, прогнозна траєкторія інфляції, завищені інфляційні очікування, а також посилення інфляційних ризиків вимагають рішучішої реакції НБУ.
"Підвищення облікової ставки понад січневий прогноз стане чітким сигналом ринку про намір Національного банку повернути інфляцію до цілі 5%", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції. Центробанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 6,5% до 7,5% з 16 квітня 2021 року.