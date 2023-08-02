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Курсові гойдалки. Що з курсом біткоїна на початку серпня

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Середа 02 серпня 2023 09:46
Курсові гойдалки. Що з курсом біткоїна на початку серпня Фото: що з курсом біткоїна на початку серпня (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Курс біткоїна у середу, 2 серпня, торгується на рівні 29,6 тисячі доларів. Це середній показник найпопулярнішої криптовалюти за останній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Курсові гойдалки. Що з курсом біткоїна на початку серпня

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

При цьому ринкова капіталізація активу становить 575 млрд доларів за добового обсягу торгів у майже 20 млрд доларів. Ethereum (ETH) торгується на рівні 1,82 тисячі доларів.

Загальна ринкова капіталізація криптовалюту за добу, за даними CoinMarketMap, піднялась до 1,18 трлн доларів. Загальний обсяг торгів криптовалютою за останні 24 години становив майже 40 млрд доларів.

Щодо вартості інших популярних криптовалют: WBT - 5,552 дол., ADA - 0,306 дол., XRP - 0,69 дол., DOGE - 0,077 дол., UNI - 6,57 дол.

Курсові гойдалки. Що з курсом біткоїна на початку серпня

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

Нагадаємо, на початку липня курс оновив максимум 2023 року, закріпившись на позначці вище 31 тисячі доларів.

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