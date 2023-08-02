Курсовые качели. Что с курсом биткоина в начале августа

Курс биткоина в среду, 2 августа, торгуется на уровне 29,6 тысячи долларов. Это средний показатель самой популярной криптовалюты за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT .

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

При этом рыночная капитализация актива составляет 575 млрд долларов при суточном объеме торгов почти в 20 млрд долларов. Ethereum (ETH) торгуется на уровне 1,82 тысячи долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалюта в сутки, по данным CoinMarketMap, поднялась до 1,18 трлн долларов. Общий объем торгов криптовалютой за последние 24 часа составил около 40 млрд долларов.

По стоимости других популярных криптовалют: WBT – 5,552 долл., ADA – 0,306 долл., XRP – 0,69 долл., DOGE – 0,077 долл., UNI – 6,57 долл.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

Напомним, в начале июля курс обновил максимум 2023 года, закрепившись на отметке выше 31 тысяч долларов.

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