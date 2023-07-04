Bitcoin вище 31 тисячі доларів: що відбувається на ринку криптовалют

На початку липня ціна першої криптовалюти закріпилася вище $30 000. У вівторок, 4 липня, ціна біткоїна становить $31 026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT .

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

Разом з тим, більшість цифрових активів із ТОП-10 з капіталізації не продемонстрували значної динаміки. За тиждень помітно подорожчав лише Litecoin, додавши у ціні 25%.

Також станом на ранок 12 червня Ethereum (ETH) торгується на рівні 1,958$, Tether (USDT) - 0,99$, WhiteBIT Token (WBT) - 5,34$, Cardano (ADA) - 0,29$.

Сукупна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні перевищує $1,2 трлн. Індекс домінування біткоїна - 51,2%.

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

Нагадаємо, раніше провідний криптоаналітик Бенджамін Коуен висловив новий прогноз щодо першої криптовалюти та ринку альткоїнів. Експерт зазначає, що ще цього року Bitcoin може досягти рівня $35 000.

Раніше РБК-Україна писало, що WhiteBIT запустила тестову мережу власного блокчейну.

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