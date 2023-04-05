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В Курську пролунав вибух: що відомо

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Середа 05 квітня 2023 23:33
В Курську пролунав вибух: що відомо Фото: в Курську пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 5 квітня, в російському Курську пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Про бавовну стало відомо близько 22:20.

"Щось бахнуло, всі чули", - написали в пабліку.

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав неподалік від проспекту Дериглазова.

Нагадаємо, що 29 березня за 22 кілометри від Сімферополя чули звук схожий на вибух.

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