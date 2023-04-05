В Курске прозвучал взрыв: что известно
В среду, 5 апреля, в российском Курске раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
О хлопке стало известно около 22:20.
"Что-то бахнуло, все слышали", - написали в паблике.
Позже стало известно, что взрыв прогремел недалеко от проспекта Дериглазова.
Напомним, что 29 марта в 22 километрах от Симферополя слышали звук похожий на взрыв.
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