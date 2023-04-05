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В Курске прозвучал взрыв: что известно

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Среда 05 апреля 2023 23:33
В Курске прозвучал взрыв: что известно Фото: в Курске раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 5 апреля, в российском Курске раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

О хлопке стало известно около 22:20.

"Что-то бахнуло, все слышали", - написали в паблике.

Позже стало известно, что взрыв прогремел недалеко от проспекта Дериглазова.

Напомним, что 29 марта в 22 километрах от Симферополя слышали звук похожий на взрыв.

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