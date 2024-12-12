У Курську та Грозному розповідають про вибухи: що відомо

У Курську та Грозному (РФ) у ніч проти 12 грудня пролунала серія вибухів. У столиці Чечні могла бути атакована безпілотниками будівля полку Міністерства внутрішніх справ цього регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Astra, місцеві пабліки та росмедіа.
Про вибухи у районі міста Курськ в мережі стали писати після опівночі.
Також в інтернеті були оприлюднені кадри, зняті камерами спостереження, на яких можна почути та побачити звуки вибухів та спалахи.
В місцевих пабліках писали начебто про сигнал щодо ракетної небезпеки у Курську. Також зазначається, що вибухи начебто були досить сильними.
Але місцева влада наразі не робила заяв щодо ситуації в місті.
Крім того, з'явилися публікації в мережі про вибухи у столиці Чечні приблизно о цей самий час.
За непідтвердженими даними, у Грозному відбулася повітряна атака із застосуванням БПЛА на будівлю другого полку МВС Чечні у цьому місті.
Крім того, в мережі показали кадри "прильоту" у Грозному, начебто саме по цьому об'єкту.
Також російські Telegram-канали пишуть, що на місце вибуху з'їхалися спецслужби.
Пізніше в мережі з'явилися дані, що у столиці Чечні після дронового удару по будівлі другого полку МВС є поранені серед силовиків.
Telegram-канал Niysoo пише, що щонайменше п'ять карет "швидкої допомоги" відвезли поранених до найближчої лікарні.
Нагадаємо, що це не перша атака із застосуванням безпілотників на Чечню. Так, 4 грудня вранці повідомлялось про те, що у Грозному прогримів вибух. Тоді ж в місцевому аеропорту було введено план "Ковер".
Того ж дня глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.
Йдеться про 141-й спеціальний моторизований полк (військова частина №4156, відомий як полк "Північ" або кадировці), який є підрозділом Північно-Кавказького округу Національної гвардії РФ (розташований у Грозному). З 2022 року цей підрозділ бере участь у російському вторгненні в Україну.
А перед тим, наприкінці жовтня, у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.
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