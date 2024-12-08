У Курську і Таганрозі пролунали вибухи під час повітряної атаки
У містах Курськ і Курчатов Курської області, а також у місті Таганрог Ростовській області у ніч проти 8 грудня пролунали вибухи. У районах цих населених пунктів працювала ППО через повітряну атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські медіа та Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрія Коваленка.
У Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням безпілотників ще опівночі. А вже о третій годині ночі було заявлено й про ракетну небезпеку.
Пізніше у курських пабліках стали писати про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. А згодом було заявлено про відбій загрози ракетних ударів.
За даними росмедіа, у Курську після того, як залунала сирена щодо повітряної тривоги, було чути кілька вибухів.
Додамо, курські Telegram-канали розповідають, що вибухи пролунали й в районі міста Курчатов, і начебто вони були досить потужними.
Крім того, в мережі були оприлюднені кадри, як стверджується, з Курська під час цієї нічної "бавовни".
Перед цим вночі російське видання Astra писало, що жителі Таганрога розповіли про вибух.
А росмедіа розповідають, що вибухів у Таганрозі було щонайменше шість, й перед ними було чути "характерні" для БПЛА звуки.
Як розповів керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко вночі у своєму Telegram, Курськ, Курщина і Таганрог - "під атакою".
Нагадаємо, у Курську перед тим лунали вибухи 25 листопада, й також тоді тривала робота ППО. Як повідомлялося, у цьому місті після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт".
А 24 листопада уночі у Курській області також пролунали вибухи на тлі повітряної атаки із застосуванням ракет та дронів. В мережі писали, що "гучно" було в районі Курська та Курчатова.
Вже вдень, 24 листопада, у Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, було уражено радар комплексу С-400.
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