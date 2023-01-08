У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти" (відео)
Фото: у Білгородській області знову повідомляють про "прильоти" (t.me/vvgladkov)
У Бєлгородській області у неділю, 8 січня, пролунали вибухи. У Шебекінському міськокрузі є "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.
Як повідомив Гладков, у Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Нова Таволжанка. Один із снарядів прилетів до ангару.
Нагадаємо, вчора в селищі Моква, яке знаходиться під російським Курском, спалахнула пожежа. За непідтвердженою інформацією, там спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі зникло світло.
Також раніше ми писали, що у Бєлгородській області сталася пожежа на військовому об'єкті.
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