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У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти" (відео)

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Бєлгородська область, Неділя 08 січня 2023 13:43
У Бєлгородській області знову повідомляють про "прильоти" (відео) Фото: у Білгородській області знову повідомляють про "прильоти" (t.me/vvgladkov)
Автор: Руслан Гаращенко

У Бєлгородській області у неділю, 8 січня, пролунали вибухи. У Шебекінському міськокрузі є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

Як повідомив Гладков, у Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Нова Таволжанка. Один із снарядів прилетів до ангару.

Нагадаємо, вчора в селищі Моква, яке знаходиться під російським Курском, спалахнула пожежа. За непідтвердженою інформацією, там спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі зникло світло.

Також раніше ми писали, що у Бєлгородській області сталася пожежа на військовому об'єкті.

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