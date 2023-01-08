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В Курской и Белгородской областях сообщают о взрывах

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Воскресенье 08 января 2023 15:52
В Курской и Белгородской областях сообщают о взрывах Фото: в Курской и Белгородской областях сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской и Курской областях России в воскресенье, 8 января, прогремели взрывы. Жителей регионов призывают пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Изначально местные сообщали о работе ПВО над Валуйским районом Белгородской области. Затем на мобильные телефоны жителей начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия из-за обстрелов.

Отмечается, что громкие звуки были слышны в поселке Разумное и Шебекинском районе.

Кроме того, о взрывах сообщают и в Курской области. Там якобы под обстрел попал населенный пункт Теткино.

Напомним, сегодня днем в Белгородской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Шебекинском горокруге есть "прилеты".

Также сообщалось, что вчера в поселке Моква, который находится под российским Курском, вспыхнул пожар. По неподтвержденной информации там загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке пропал свет.

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