У Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня

У Курській та Бєлгородській областях РФ передумали проводити парад на 9 травня. Пояснюють це тим, що нібито бояться спровокувати "супротивника".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистські ЗМІ.
"У Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня. Це пов'язано із позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи",- нафантазував губернатор Курської області Роман Старовойт.
Минулого тижня парад також скасували у Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням нібито "провокувати супротивника"
Раніше ми писали про те, що росіяни заявили про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.
Також нагадаємо, що у Брянській області РФ заявили про чергову "атаку дрона". Український безпілотник нібито атакував військкомат.
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