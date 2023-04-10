UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня

Фото:у Курській та Бєлгородській областях РФ відмовились проводити парад на 9 травня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Курській та Бєлгородській областях РФ передумали проводити парад на 9 травня. Пояснюють це тим, що нібито бояться спровокувати "супротивника".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські пропагандистські ЗМІ.

"У Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня. Це пов'язано із позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи",- нафантазував губернатор Курської області Роман Старовойт.

Минулого тижня парад також скасували у Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням нібито "провокувати супротивника"

Раніше ми писали про те, що росіяни заявили про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.

Також нагадаємо, що у Брянській області РФ заявили про чергову "атаку дрона". Український безпілотник нібито атакував військкомат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація9 МаяКурская область