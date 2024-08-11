Курський прорив закладає основу для перемовин з наступником Путіна, - глава комітету Бундестагу

Фабер зауважив, що операція проти російських військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

"Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це занадто. Хороша основа для мирних переговорів із наступником Путіна. І переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", - написав глава оборонного комітету.

Він зауважив, що наступ ЗСУ змушує агресора відвести свої війська з фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових в тому регіоні.

Водночас Фабер вважає дану операцію гарним приводом для порушення питання щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

"Наша військова допомога Україні - найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити", - йдеться у його дописі.