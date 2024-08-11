Курский прорыв создает основу для переговоров с преемником Путина, - глава комитета Бундестага

Фабер отметил, что операция против российских войск под Курском идет лучше, чем ожидалось.

"Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - написал глава оборонного комитета.

Он отметил, что прогресс ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных в том регионе.

В то же время Фабер считает данную операцию хорошим поводом для постановки вопроса о поставках танков Leopard 2 в Украину.

"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - говорится в его посте.