Курський прорив: карти "сірих зон" на 10 серпня

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Вчора, 9 серпня, російські пабліки заявили, що нібито РФ стягує під Курськ резерви угруповання "Північ" (Харківський напрямок) з Донецької та Бєлгородської областей.

Прокремлівські ЗМІ поширювали відео, на яких колони техніки рухаються нібито у напрямку міста Суджа. Також російська бригада "Пятнашка", яка до цього брала участь у боях поблизу Часового Яру в Донецькій області, заявила про прибуття в Курську область.

Крім того, пабліки, пов'язані з ПВК "Вагнера", опублікували заяву про готовність "Вагнера" розгорнути сили у прикордонній зоні Курської області "за першим покликом". Російські "воєнкори" стверджували, що до Курської області почали прибувати колишні "вагнерівці".

Карти "сірих зон"

Сьогодні зранку російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що нібито українські сили зайняли село Плехове Курської області. Видання "Радіо Свобода" підтверджує, що у тому районі тривають бої вже кілька днів.

Деякі російські пропагандисти поскаржилися, що населений пункт Мартинівка "здали" війська РФ.

скриншот карти "Радіо Свобода"

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) з посилання на російські джерела зазначають, що українські сили просунулися далі на схід у Курській області. При цьому російські опозиційні ЗМІ, зокрема "Важные новости" наголошують, що лінія бойових дій майже не змінилася.

Пропагандисти також заявляють, що українські військові нібито розосереджуються зайнятими населеними пунктами та лісами, а також готують інженерні споруди.

карта бойових дій ISW

За даними сервісу Deepstate, площа так званої "сірої зони" у прикордонних районах Курської області становить майже 73 квадратних кілометри.

скриншот "сірих зон" deepstatemap.live

Також у мережі повідомляють про спроби штурму селища Коренево, яке є районним центром. Росіяни стверджують, що атаки зупинили, але наголошують, що тиск на цьому напрямку посилився.

Головним осередком боїв залишається місто Суджа.

Бої у Суджі

Російські так звані "воєнкори" різняться у своїх заявах про бої у Суджі. Деякі кажуть, що ані Суджа, ані Коренево не під контролем українських військ. Інші ж стверджують, що Суджу повільно оточують, тили угрупування українських сил вже знаходяться на північ від міста.

Деякі російські Telegram-канали заявляють, що українські сили нібито не будуть поки займати Суджу, а намагатимуться взяти під контроль дорогу на Рильськ, яка йде околицями цього населеного пункту.

Вчора у мережі з'явилося відео, на якому військовий представляється бійцем 61 окремої механізованої Степової бригади. Військовий заявив, що ЗСУ нібито встановили контроль над містом і стратегічним об'єктом "Газпрому". Проте офіційно цю інформацію у ЗСУ не підтверджували.

Прорив у Бєлгородській області

Вже сьогодні зранку у мережі поширили нове відео з нібито українськими бійцями. На кадрах бійці 252 батальйону заявляють, що зайшли у населений пункт Пороз Бєлгородської області.

Додамо, що відстань від села Пороз до кордону з Україною у Сумській області становить трохи більше трьох кілометрів.