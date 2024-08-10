Курский прорыв: карты "серых зон" на 10 августа

Содержание:

Вчера, 9 августа, российские паблики заявили, что якобы РФ стягивает под Курск резервы группировки "Север" (Харьковское направление) из Донецкой и Белгородской областей.

Прокремлевские СМИ распространяли видео, на которых колонны техники двигаются якобы по направлению к Судже. Также российская бригада "Пятнашка", до этого участвовавшая в боях близ Часового Яра в Донецкой области, заявила о прибытии в Курскую область.

Кроме того, паблики, связанные с ЧВК "Вагнера", опубликовали заявление о готовности "Вагнера" развернуть силы в приграничной зоне Курской области "по первому зову". Российские "военкоры" утверждали, что в Курскую область начали прибывать бывшие "вагнеровцы".

Карты "серых зон"

Сегодня утром российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что якобы украинские силы заняли село Плехово Курской области. Издание "Радио Свобода" подтверждает, что в этом районе продолжаются бои уже несколько дней.

Некоторые российские пропагандисты пожаловались, что населенный пункт Мартыновка "сдали" войска РФ.

скриншот карты "Радио Свобода"

Аналитики Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники отмечают, что украинские силы продвинулись дальше на восток в Курской области. При этом российские оппозиционные СМИ, в частности, "Важные новости" отмечают, что линия боевых действий почти не изменилась.

Пропагандисты также заявляют, что украинские военные якобы рассредоточиваются на занятых населенных пунктах и лесах, а также готовят инженерные сооружения.

карта боевых действий ISW

По данным сервиса Deepstate, площадь так называемой "серой зоны" в приграничных районах Курской области составляет почти 73 квадратных километра.

скриншот "серых зон" deepstatemap.live

Также в сети сообщают о попытках штурма поселка Коренево, являющегося районным центром. Россияне утверждают, что атаки остановили, но подчеркивают, что давление на этом направлении усилилось.

Главным очагом боев остается город Суджа.

Бои в Судже

Российские так называемые "военкоры" отличаются в своих заявлениях о боях в Судже. Некоторые говорят, что ни Суджа, ни Коренево не находятся под контролем украинских войск. Другие утверждают, что Суджу медленно окружают, тылы группировки украинских сил уже находятся к северу от города.

Некоторые российские Telegram-каналы заявляют, что украинские силы якобы не будут пока занимать Суджу, а будут пытаться взять под контроль дорогу на Рыльск, идущую по окрестностям этого населенного пункта.

Вчера в сети появилось видео, на котором военный представляется бойцом 61-й отдельной механизированной Степной бригады. Военный заявил, что ВСУ якобы установили контроль над городом и стратегическим объектом "Газпрома". Однако официально эту информацию в ВСУ не подтверждали.

Прорыв в Белгородской области

Уже сегодня утром в сети распространили новое видео с якобы украинскими бойцами. На кадрах бойцы 252 батальона заявляют, что вошли в населенный пункт Пороз Белгородской области.

Добавим, что расстояние от села Пороз до границы с Украиной в Сумской области составляет чуть больше трех километров.