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У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent

Ілюстративне фото: у Курській області ЗСУ взяли у полон близько 2000 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські війська під час операції у Курській області захопили у полон близько 2000 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За даними британського ЗМІ, українські війська під час операції у Курській області взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх для обміну на своїх цивільних.

Зокрема, один український полковник повідомив The Independent, що в полон потрапило до 2000 російських солдатів. Це не точні дані, однак про велику кількість полонених росіян у Курській області свідчать фото та відео.

Операція ЗСУ у Курській області

З вівторка, 6 серпня, Збройні сили України ведуть спецоперацію у Курській області, в Росії. Офіційно проведення спецоперації було підтверджено президентом Володимиром Зеленським майже через тиждень - 12 серпня.

Сьогодні ж стало відомо, що Україна створила там комендатуру, а очолив її генерал-майор Едуард Москальов.

Окрім того, під час боїв у Курській області українські бійці захоплювали у полон російських військових. Зокрема, сьогодні бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області, серед яких - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".

А 14 серпня українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. Тоді у полон здалися понад 100 російських військових.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Даний діалог вперше ініціювала Москва.

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