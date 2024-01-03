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В Курской области заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключениях света

Курск, Среда 03 января 2024 09:31
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В Курской области заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключениях света Фото: в Курской области заявили о якобы обстреле электроподстанции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы обстрелах Курской области, во время которых была повреждена подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Российский чиновник утверждает, что в Железногорском районе во время "воздушной атаки" была повреждена электроподстанция. По его словам, отключения света произошли в нескольких населенных пунктах.

Также Старовойт заявил, что в Железногорске из-за перепадов напряжения произошел прорыв теплотрассы.

"Отопление нет в 17 многоквартирных домах 14 микрорайона. Последствия атаки устраняются", - написал губернатор.

Ситуация в Белгороде

Напомним, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах.

Сегодня утром в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что "ситуация напряжена".

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