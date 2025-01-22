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У Курській області загинули близько 1000 солдатів КНДР, які воювали проти України, - BBC

Середа 22 січня 2025 23:37
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У Курській області загинули близько 1000 солдатів КНДР, які воювали проти України, - BBC Фото: наразі невідомо, де проходять лікування північнокорейські війська (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на середину січня солдати КНДР в Курській області втратили вбитими та пораненими близько 4000 військових. З них близько 1000 загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відповідні дані виданню повідомили західні чиновники. Водночас кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер зазначив, що це дуже високий показник з огляду на те, що на допомогу РФ в Курській області, де з серпня ЗСУ проводять операцію, було направлено близько 11 000 північнокорейських солдатів.

"Це дуже високий рівень втрат, і він неприйнятний для північнокорейського контингенту без значного підкріплення", - наголосив Гарднер.

Наразі незрозуміло, де поранені проходять лікування, і коли та в якому обсязі їх замінять.

Тим часом бої в Курській області, куди увійшли ЗСУ минулого року, тривають. Військам РФ вдалося відбити частину своєї території, однак українська армія, як і раніше, продовжує утримувати контроль над десятками населених пунктів регіону, включно з райцентром Суджею.

"Зокрема, бої тривають на північний захід від Суджі в районі Кругленького, Ніколаєвки та Ніколаєво-Дар'їно, на північ від Суджі в районі сіл Черкаське Порічне, Погребки, Стара Сорочина та Нова Сорочина, а також на південь від Суджі в районі Махновки", - пише BBC.

Нагадаємо, сьогодні видання The New York Times писало, що Північна Корея незабаром спрямує підкріплення в Курську область. Зокрема, цього очікує Пентагон (Міноборони США).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що солдатів КНДР доправили в Росію на поромі, а потім поїздом. За словами одного з полонених серед північнокорейських військ, вони перебували в повній інформаційній ізоляції.

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