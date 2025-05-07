У Курській області українські дрони уразили рідкісну РЛС "Заслон" (відео)

"У Курській області на значній відстані від державного кордону оператори 413-го батальйону "Рейд" у складі зведеного загону БПС "Джміль" 78 ОДШП уразили та вивели з ладу РЛС "Заслон" на колісній базі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на російські новітні корвети. Він здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії.

Вартість одного корабельного "Заслону", яку озвучували російські ЗМІ, у 2019 році становила близько 46 млн доларів.

Окрім того, у Донецькій області оператори "Рейду" вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 "Тосочка", які є глибокою модернізацією ТОС-1А "Сонцепьок". ТОС-2 прийнята на озброєння Збройних сил РФ у 2021 році, а перше знищення цієї системи в Україні зафіксовано у лютому 2025 року.