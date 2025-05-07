В Курской области украинские дроны поразили редкую РЛС "Заслон" (видео)

В Курской области операторы Сил беспилотных систем на значительном расстоянии от государственной границы поразили редкую российскую РЛС "Заслон" на колесной базе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.
"В Курской области на значительном расстоянии от государственной границы операторы 413-го батальона "Рейд" в составе сводного отряда БПС "Шмель" 78 ОДШП поразили и вывели из строя РЛС "Заслон" на колесной базе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это редкая модификация корабельного радиолокационного комплекса, который устанавливается на российские новейшие корветы. Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 300 км, предоставлять целеуказания зенитным ракетам и управлять огнем ПВО и артиллерии.
Стоимость одного корабельного "Заслона", которую озвучивали российские СМИ, в 2019 году составляла около 46 млн долларов.
Кроме того, в Донецкой области операторы "Рейда" поразили две новейшие российские огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", которые являются глубокой модернизацией ТОС-1А "Сонцепёк". ТОС-2 принята на вооружение Вооруженных сил РФ в 2021 году, а первое уничтожение этой системы в Украине зафиксировано в феврале 2025 года.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 960 тысяч военных.
В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 14 танков, 3 боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 дрона и другую технику врага.
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