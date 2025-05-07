В Курской области украинские дроны поразили редкую РЛС "Заслон" (видео)

"В Курской области на значительном расстоянии от государственной границы операторы 413-го батальона "Рейд" в составе сводного отряда БПС "Шмель" 78 ОДШП поразили и вывели из строя РЛС "Заслон" на колесной базе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это редкая модификация корабельного радиолокационного комплекса, который устанавливается на российские новейшие корветы. Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 300 км, предоставлять целеуказания зенитным ракетам и управлять огнем ПВО и артиллерии.

Стоимость одного корабельного "Заслона", которую озвучивали российские СМИ, в 2019 году составляла около 46 млн долларов.

Кроме того, в Донецкой области операторы "Рейда" поразили две новейшие российские огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", которые являются глубокой модернизацией ТОС-1А "Сонцепёк". ТОС-2 принята на вооружение Вооруженных сил РФ в 2021 году, а первое уничтожение этой системы в Украине зафиксировано в феврале 2025 года.