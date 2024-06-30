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В Міноборони РФ звітують про роботу ППО у 6 областях через атаку безпілотників

Неділя 30 червня 2024 07:39
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В Міноборони РФ звітують про роботу ППО у 6 областях через атаку безпілотників Ілюстративне фото: у Міноборони РФ розповіли про роботу ППО через атаку дронів (doblest club)
Автор: Володимир Костирін

У шести областях Російської Федерації у ніч проти 30 червня тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони. В регіонах нібито відбивалися від безпілотників, які атакували якісь об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

У ранковому звіті оборонного відомства країни-агресора стверджується, що цієї ночі завдяки роботі ППО було знищено загалом 36 дронів.

Традиційно, в російському міністерстві нічого не кажуть про наслідки даної повітряної атаки, заявляючи, що вона була "припинена". При цьому заявляється, що саме Україна стоїть за даним "нальотом" безпілотників літакового типу.

Згідно з твердженням російського Міноборони, найбільше дронів фіксувалося у Курській області, найменше - у Бєлгородській та Орловській. Так, вказується, що були збиті:

  • 15 дронів - у Курській області,
  • 9 безпілотників - у Липецькій області,
  • 4 БПЛА - у Воронезькій області,
  • 4 дрони - у Брянській області,
  • 2 безпілотники - в Орловській області,
  • 2 БПЛА - у Бєлгородській області.

Що передувало

Нагадаємо, раніше цієї ночі в РФ заявляли про атаку дронів у Брянській, Бєлгородській та Курській областях. У перших двох, як розповідали місцеві губернатори, було збито 4 БПЛА, ще фіксувався удар двома дронами-камікадзе відповідно.

А от у Курській області в мережі писали про гучні вибухи у кількох районах, публікували кадри про начебто проліт безпілотників, а також розповідали про проблеми зі світлом.

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