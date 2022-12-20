В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно

Иллюстративное фото: в Курской области РФ заявляют об обстрелах (Getty Images)

Во вторник, 20 декабря, вечером в сети начали появляться сообщения о якобы обстреле Суджанского района (Курская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его информации, жители района услышали ряд взрывов. Им также начали приходить SMS-сообщения c предупреждением, что якобы “ведется обстрел населенного пункта Суджа и им необходимо пройти в укрытие”. Фото: пожар в Курской области (t.me/tipich_kursk) При этом местные Telegram-каналы опубликовали фото пожара, который якобы начался из-за атаки. Отметим, что Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.