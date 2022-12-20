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В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно

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Вторник 20 декабря 2022 19:43
В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известно Иллюстративное фото: в Курской области РФ заявляют об обстрелах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 20 декабря, вечером в сети начали появляться сообщения о якобы обстреле Суджанского района (Курская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его информации, жители района услышали ряд взрывов. Им также начали приходить SMS-сообщения c предупреждением, что якобы “ведется обстрел населенного пункта Суджа и им необходимо пройти в укрытие”.

В Курской области РФ заявляют об обстрелах: что известноФото: пожар в Курской области (t.me/tipich_kursk)

При этом местные Telegram-каналы опубликовали фото пожара, который якобы начался из-за атаки.

Отметим, что Суджанский район имеет общую границу с Сумской областью Украины.

Напомним, сегодня об обстреле также заявляли власти Брянской области. Местные власти рассказывали, что в Трубчевском районе был нанесен удар по энергообъекту.

Позже в сети обнародовали видео, на котором можно заметить момент атаки.

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Российская Федерация Обстріл Курская область
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