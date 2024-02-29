У Курській області РФ було чути вибухи: повідомляють про нібито знищення дрону

У Курській області РФ сьогодні вранці, 29 лютого, було чути вибухи. Повідомляється, що над регіоном сили ППО нібито знищили безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ та місцеві паблики.

Зазначається, що буцімто ударний дрон літакового типу намагався атакувати область. Про постраждалих та руйнування внаслідок атаки та роботи протиповітряної оборони не повідомлялося.

Вибухи в Курській області РФ

З перших місяців повномасштабного вторгнення у Курській області РФ регулярно чути вибухи.

Так, у ніч на 15 лютого росіяни повідомляли про масштабну пожежу в районі нафтобази під Курськом. Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області – це операція ГУР.

Крім того, вранці 23 лютого Курську область атакували БпЛА. Російська влада заявила про двох нібито збитих українських безпілотників.

Також повідомлялося, що днем раніше невідомий безпілотник вибухнув у районі села Миколаєво-Дар'їно Курської області. Внаслідок пригоди двох військовослужбовців МО РФ госпіталізовано до Суджанської ЦРЛ.