У Курській області пролунали вибухи: у мережі пишуть про "прильоти"

У Курській області РФ вранці 18 лютого пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За інформацією пабліків, під обстріл потрапило селище Краснооктябрьск. Також є два "прильоти" у населеному пункті Єлєзаветовка.
Варто зазначити, що офіційної інформації від місцевої влади поки що не було.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдалися до чергової ракетної атаки на Україну. У всіх українських областях оголосили повітряну тривогу, а сили ППО збили кілька ракет.
Також ми писали, що окупанти вранці обстріляли Очаківську громаду (Миколаївська область). Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.