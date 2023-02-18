У Курській області пролунали вибухи: у мережі пишуть про "прильоти"

У Курській області РФ вранці 18 лютого пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією пабліків, під обстріл потрапило селище Краснооктябрьск. Також є два "прильоти" у населеному пункті Єлєзаветовка.

Варто зазначити, що офіційної інформації від місцевої влади поки що не було.