UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курській області повідомляють про "суттєві прильоти": є руйнування

Фото: у Курській області повідомляють про "суттєві прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 24 лютого, у Курській області РФ прогриміли вибухи. Як стверджує місцева влада, у регіоні були "суттєві прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, внаслідок вибухів уламками "відвідані споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани". В одному з будинків сталася пожежа.

Постраждалих унаслідок "обстрілів" немає.

Фото: наслідки вибухів у Курській області 24 лютого (t.me/gubernator_46)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Курській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

Також повідомлялося, що російські військові облаштували два наметові табори неподалік Курська та Воронежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиКурская область