У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.