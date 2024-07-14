У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash у Telegram та в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова в Telegram.
Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.
Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.
Нагадаємо, раніше невідомі дрони атакували нафтобазу в Ростовській області. Після цього там почалася пожежа.
Російські пропагандисти одразу заявили про те, що дрони запустили українські військові.
При цьому сьогодні, 14 липня, у мережі показали відео, на якому можна помітити момент "прильоту" по нафтобазі.
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