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В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную вышку

Иллюстративное фото: дроны атаковали Курскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной вышке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash в Telegram и и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

Как пишет Mash, телевизионную вышку в Судже "атаковали минимум два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке. 

 

В свою очередь Смирнов рассказал, что на телевизионной вышке начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, информации нет. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее неизвестные дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области. После этого там начался пожар.

Российские пропагандисты сразу заявили о том, что дроны запустили украинские военные.

При этом сегодня, 14 июля, в сети показали видео, на котором можно заметить момент “прилета” по нефтебазе.

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Курская областьВойна в УкраинеАтака дронов