У Курській області у полон взяли кадировців, - проект "Хочу жити"

За словами рейдових груп, кадировці намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, щоб бійці Ахмата в полон не здаються.

"Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці Ахмата навіть не намагалися чинити опір", - йдеться у повідомленні.

Проект "Хочу жити" наголосив, що виходячи з досвіду колишніх обмінів, це було правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів забирають насамперед кадировців.

Крім того, канал зазначив, що кадировський піар і бажання берегти свою гвардію від бойових дій дорого коштують росіянам. Адже якби вони захищали кордон, а не ховалися "за спинами строковиків на десятій лінії під Курськом", такий швидкий прорив був би неможливим. Але як наслідок, на кордоні опинилися лише звичайні 18-річні строковики та прикордонники.

"Вони також прийняли правильне рішення не вступати до бою та добровільно здатися в полон, зберігши свої життя", - повідомляє канал.

Тим часом кадировці продовжують насміхатися з регулярної армії РФ. Зокрема, командир кадировців Апті Алаудінов звинуватив у Курській катастрофі начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова. Мова йде про того самого командира, який насміхався над строковиками розповідаючи, що "Ахмат стояв до кінця і їх просто обійшли". Крім того, він відправляв своїх "головорізів" виловлювати росіян для вибачень на камеру за те, що ті говорили правду про Ахмат.