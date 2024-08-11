В Курской области в плен взяли кадыровцев, - проект "Хочу жить"

По словам рейдовых групп, кадыровцы пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, чтобы бойцы Ахмата в плен не сдаются.

"Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы Ахмата даже не пытались сопротивляться", - говорится в сообщении.

Проект "Хочу жить" подчеркнул, что исходя из опыта прежних обменов, это было правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам забирают в первую очередь кадыровцев.

Кроме того, канал отметил, что кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорого обходятся россиянам. Ведь если бы они защищали границу, а не прятались "за спинами срочников на десятой линии под Курском", такой быстрый прорыв был бы невозможен. Но как результат, на границе оказались лишь обычные 18-летние срочники и пограничники.

"Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни", - сообщает канал.

Тем временем кадыровцы продолжают насмехаться над регулярной армией РФ. В частности, командир кадыровцев Апти Алаудинов обвинил в Курской катастрофе начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Речь идет о том самом командира, который насмехался над срочниками рассказывая, что "Ахмат стоял до конца и их просто обошли". Кроме того, он отправлял своих "головорезов" вылавливать россиян для извинений на камеру за то, что те говорили правду об Ахмате.