У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки

Інтернет-ресурси Курської області зазнали масової кібератаки. Багато російських сервісів вийшли з ладу та не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал влади Курської області.

"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. У результаті багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що наразі над проблемою працюють спеціалісти регіонального Міністерства цифрового розвитку та зв'язку та "докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів Адміністрації Курської області".

Водночас щодо того, чи є при цьому проблеми у цивільних громадян, наразі не повідомляється.