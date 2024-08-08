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У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки

Курська область, Четвер 08 серпня 2024 14:06
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У Курській області інтернет-ресурси зазнали масової кібератаки Фото: масова кібератака на Курську область (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Інтернет-ресурси Курської області зазнали масової кібератаки. Багато російських сервісів вийшли з ладу та не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал влади Курської області.

"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. У результаті багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що наразі над проблемою працюють спеціалісти регіонального Міністерства цифрового розвитку та зв'язку та "докладають усіх зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити працездатність ресурсів Адміністрації Курської області".

Водночас щодо того, чи є при цьому проблеми у цивільних громадян, наразі не повідомляється.

Проблеми з серверами та соцмережами в РФ

Нагадаємо, сьогодні вранці відеохостинг YouTube перестав відкриватися на гаджетах у користувачів у Росії. Найбільше скарг щодо ситуації надійшло з Москви.

Також напередодні у Росії фіксувались проблеми зі зняття готівки у банкоматах, що стало результатом кібератаки українських спецслужб.

Пізніше були атаковані популярні месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

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