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У Курській області на другу добу після "прориву" кордону вирішили ввести режим НС

Фото: Олексій Смірнов, в.о. губернатора Курської області (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Влада Курської області сьогодні, 7 серпня, вирішила оголосити в регіоні режим надзвичайної ситуації. Причиною є бої у регіоні після "прориву" кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова в Telegram.

Він поскаржився, що в Курській області зберігається "складна оперативна ситуація" в прикордонних районах.

"Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення про запровадження з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області", - додав чиновник країни-агресора.

"Прорив" кордону

Нагадаємо, відучора росіяни скаржаться, що українські військові нібито зайшли на територію Курської області. Там розпочалися бойові дії.

Вже сьогодні, 7 серпня, вранці у мережі росіяни поширювали інформацію, що ЗСУ "контролюють" низку прикордонних населених пунктів. Також поширювалися чутки про бої за місто Суджа, воно знаходиться за дев'ять кілометрів від кордону.

Росіяни ще вчора на офіційному рівні "підтвердили", що в Курській області "йдуть бої" з українськими військовими. При цьому, як повідомляло Міноборони РФ, кордон "перетнули" кілька сотень солдат ЗСУ та військова техніка - танки, а також бойові броньовані машини.

У мережі на цьому фоні з'явилося кілька відео, як українські захисники беруть у полон російських солдатів.

Україна поки що офіційно не реагувала на таку інформацію.

При цьому в Білому домі заявили, що хочуть поговорити з українськими чиновниками, щоб "краще зрозуміти ситуацію" у Курській області.

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