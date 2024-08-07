В Курской области на вторые сутки после "прорыва" границы решили ввести режим ЧС

"Прорыв" границы

Напомним, со вчерашнего дня россияне жалуются, что украинские военные якобы зашли на территорию Курской области. Там начались боевые действия.

Уже сегодня, 7 августа, утром в сети россияне распространяли информацию, что ВСУ "контролируют" ряд приграничных населенных пунктов. Также распространялись слухи о боях за город Суджа, он находится в девяти километрах от границы.

Россияне еще вчера на официальном уровне "подтвердили", что в Курской области "идут бои" с украинскими военными. При этом, как сообщало Минобороны РФ, границу "пересекли" несколько сотен солдат ВСУ и военная техника - танки, а также боевые бронированные машины.

В сети на этом фоне появилось несколько видео, как украинские защитники берут в плен российских солдат.

Украина пока официально не реагировала на такую информацию.

При этом в Белом доме заявили, что хотят поговорить с украинскими чиновниками, чтобы "лучше понять ситуацию" в Курской области.

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