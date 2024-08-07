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В Курской области на вторые сутки после "прорыва" границы решили ввести режим ЧС

Фото: Алексей Смирнов, и.о. губернатора Курской области (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Власти Курской области сегодня, 7 августа, решили объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации. Причиной являются бои в регионе после "прорыва" границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

Он пожаловался, что в Курской области сохраняется "сложная оперативная обстановка" в приграничных районах. 

"Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - добавил чиновник страны-агрессора. 

"Прорыв" границы

Напомним, со вчерашнего дня россияне жалуются, что украинские военные якобы зашли на территорию Курской области. Там начались боевые действия.

Уже сегодня, 7 августа, утром в сети россияне распространяли информацию, что ВСУ "контролируют" ряд приграничных населенных пунктов. Также распространялись слухи о боях за город Суджа, он находится в девяти километрах от границы.

Россияне еще вчера на официальном уровне "подтвердили", что в Курской области "идут бои" с украинскими военными. При этом, как сообщало Минобороны РФ, границу "пересекли" несколько сотен солдат ВСУ и военная техника - танки, а также боевые бронированные машины.

В сети на этом фоне появилось несколько видео, как украинские защитники берут в плен российских солдат.

Украина пока официально не реагировала на такую информацию.

При этом в Белом доме заявили, что хотят поговорить с украинскими чиновниками, чтобы "лучше понять ситуацию" в Курской области.

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