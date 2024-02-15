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У Курській області атакована нафтобаза, це операція ГУР, - джерела

Фото: ГУР атакувало нафтобаза у Курській області (armyinform-com-ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Курській області Росії в ніч на 15 лютого була атакована нафтобаза. Це операція Головного управління розвідки Міноборони.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.

Як зазначає джерела, сьогоднішні вибухи та пожежа у Курській області - це операція ГУР. Ціль успішно вражена.

Йдеться про нафтобазу "Польова" у Курській області Росії.

Як повідомляли сама росіяни, після вибуху на нафтобазі сталася потужна пожежа. У мережі публікували кадри з місця інциденту.

 

Передісторія

Нагадаємо, після опівночі 15 лютого росіяни у мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази. При цьому у мережі зазначали, що перед пожежею чули вибухи.

Губернатор Курської області заявив, що нафтобазу атакували дрони, тому спалахнула пожежа. Але традиційно російський чиновник запевнив, що постраждалих немає.

 

Інші атаки на НПЗ Росії

Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

А минулого тижня у Краснодарському країн були атаковані відразу два нафтопереробні заводи - Ільський та Афіпський.

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