Курська операція ЗСУ. Експерт оцінив, наскільки ефективно виконуються завдання

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначив, що завдання щодо буферної зони виконано частково. Ворог все ще атакує Сумську область керованими авіабомбами та ракетами, але обстрілів з мінометів та артилерії, а також активності російських ДРГ стало значно менше.

На його думку, позитивним також є перекидання десятків тисяч російських військових під Курськ, щоб блокувати розширення українського плацдарму.

"Інтенсивність боїв на деяких ділянках справді знизилася. Звичайно, ворог ще не перекидає війська з Покровська та Торецька, але знімає частину ресурсів з допоміжних напрямків. Це південь України, північ у районі Вовчанська та Липців (Харківська область, - ред.) та район Часового Яру на Донеччині", - сказав Селезньов.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ обрав найбільш раціональний варіант і вдарив у те місце, де ворог був найуразливішим. Експерт додав, що на початок серпні у Бєлгородській області було 55 тисяч російських солдатів, а у Брянській та Курській - по 10 тисяч.

"Тобто ми вдарили саме там, де ворог на це не чекав. А завдяки ефективному використанню інженерної техніки миттєво прорвали першу і другу лінію оборони. Зараз противник починає потроху відтісняти нас, але за місяць на деяких ділянках ми створили опорні пункти, щоб вести довготривалі бойові дії. І поки росіяни намагатимуться витіснити українську армію, зазнають ще більших втрат", - пояснив експерт.