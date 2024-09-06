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Курская операция ВСУ. Эксперт оценил, насколько эффективно выполняются задачи

Фото: эксперт оценил, насколько эффективно ВСУ выполняют задачи в Курской области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Задания операции Украины в Курской области выполнены частично. Жители Сумской области еще не могут чувствовать себя в безопасности, однако интенсивность боев на некоторых участках фронта снизилась.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отметил, что задача по буферной зоне выполнена частично. Враг все еще атакует Сумскую область управляемыми авиабомбами и ракетами, но обстрелов из минометов и артиллерии, а также активности российских ДРГ стало гораздо меньше.

По его мнению, положительным также является перекидывание десятков тысяч российских военных под Курск, чтобы блокировать расширение украинского плацдарма.

"Интенсивность боев на некоторых участках действительно снизилась. Конечно, враг еще не перебрасывает войска с Покровска и Торецка, но снимает часть ресурсов со вспомогательных направлений. Это юг Украины, север в районе Волчанска и Липцев (Харьковская область, - ред.) и район Часов Яра в Донецкой области", - сказал Селезнев.

По его словам, Генеральный штаб ВСУ выбрал наиболее рациональный вариант и ударил в то место, где враг был самым уязвимым. Эксперт добавил, что к началу августа в Белгородской области было 55 тысяч российских солдат, а в Брянской и Курской - по 10 тысяч.

"То есть мы ударили именно там, где враг этого не ждал. А благодаря эффективному использованию инженерной техники мгновенно прорвали первую и вторую линию обороны. Сейчас противник начинает понемногу оттеснять нас, но за месяц на некоторых участках мы создали опорные пункты, чтобы вести длительные боевые действия. И пока россияне будут пытаться вытеснить украинскую армию, понесут еще большие потери", - объяснил эксперт.

 

Курской операции уже месяц

Напомним, Курская операция украинских сил началась 6 августа. ВСУ прорвали границу в Курской области. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные нанесли превентивный удар, чтобы отогнать угрозу от Сумской области.

По словам Зеленского, операция Силы обороны Украины пошла по положительному сценарию, поэтому был применен план "А". Но Украина также рассчитывала и на худший ход событий.

Украинское командование также отмечало, что важной задачей остается пополнение обменного фонда, что способствует возвращению домой украинских защитников.

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