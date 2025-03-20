Курська операція змусила РФ продовжити наступ лише на сході, - Зеленський

Главу держави спитали з приводу його нещодавньої заяви про те, що РФ готує наступ на трьох напрямках, аби піти на припинення вогню з позиції сили і з певним ультиматумом. Зокрема, у чому саме полягає цей ультиматум. На що Зеленський відповів наступне:

"Передусім він (Путін - ред.) вже був на цих позиціях щодо наступальних дій, це було в минулому році. Ще 7-7,5 місяців тому перед Курською операцією були кроки на Харківському напрямку, і вони збиралися робити після Сум одразу Запорізькій напрямок. І частково, вони там щось спробували, там не вийшло, але вийшло у них на сході. Ви пам'ятаєте, що майже вже дійшли до Покровська, але слава Богу, на сьогодні нам все вдалося з Покровськом і він під нашем контролем. І зараз ми їх трішечки відтісняємо назад", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що наступальні плани росіян не змінилися. Змінився лише час. Глава держави вважає, що Курською операцією вдалося відтермінувати ці плани на 8 місяців і це було зроблено правильними кроками.

"Що стосується, що вони хочуть, і в чому тиск? Тобто, загально вони хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацією центральних або найбільших столичних міст з того чи іншого регіону. Столиці цих регіонів: це Сумська область - Суми, Харківська - Харків, і відповідно Запоріжжя. Ось що вони намагалися зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, села", - поінформував Зеленський.

Президент вважає, що плани були саме такими, додавши про наявність стовідсоткової інформації, що Курська операція України зірвала ці плани. Зокрема, ворогу довелося відтягувати свої сили з різних напрямків саме на Курський. Це у свою чергу призвело до того, що росіяни залишили собі наступальний напрямок лише на сході.

"З часом вони переміщували війська на Курський напрямок, ось все що відбулось. Тепер план той самий, витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум, і потім переміщувати війська на Харків, відповідно і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме. Я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі. Ми вважаємо, що вони до цього готуються", - сказав президент.

Водночас він додав, що станом на зараз Україна не бачить таких можливостей у РФ на Харківському чи Запорізькому напрямку. Також сильних можливостей нема у росіян в на сході. Наразі ворог накопичує війська на Сумському напрямку.

"В Сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки. В одному напрямку, потім трішки змістились ми і неочікувано робимо кроки в іншому напрямку", - резюмував глава держави.