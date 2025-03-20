Курская операция заставила РФ продолжить наступление только на востоке, - Зеленский

Главу государства спросили по поводу его недавнего заявления о том, что РФ готовит наступление на трех направлениях, чтобы пойти на прекращение огня с позиции силы и с определенным ультиматумом. В частности, в чем именно заключается этот ультиматум. На что Зеленский ответил следующее:

"Прежде всего он (Путин - ред.) уже был на этих позициях относительно наступательных действий, это было в прошлом году. Еще 7-7,5 месяцев назад перед Курской операцией были шаги на Харьковском направлении, и они собирались делать после Сум сразу Запорожское направление. И частично, они там что-то попробовали, там не получилось, но получилось у них на востоке. Вы помните, что почти уже дошли до Покровска, но слава Богу, на сегодня нам все удалось с Покровском и он под нашем контролем. И сейчас мы их немного оттесняем назад", - сказал президент.

В то же время он отметил, что наступательные планы россиян не изменились. Изменилось лишь время. Глава государства считает, что Курской операцией удалось отсрочить эти планы на 8 месяцев и это было сделано правильными шагами.

"Что касается, что они хотят, и в чем давление? То есть, в общем они хотели стоять на окраинах Запорожья, Харькова и Сум, угрожая оккупацией центральных или крупнейших столичных городов из того или иного региона. Столицы этих регионов: это Сумская область - Сумы, Харьковская - Харьков, и соответственно Запорожье. Вот что они пытались сделать и блокировать эти крупные города, захватывая на пути к этим городам меньшие города, села", - проинформировал Зеленский.

Президент считает, что планы были именно такими, добавив о наличии стопроцентной информации, что Курская операция Украины сорвала эти планы. В частности, врагу пришлось оттягивать свои силы с разных направлений именно на Курский. Это в свою очередь привело к тому, что россияне оставили себе наступательное направление только на востоке.

"Со временем они перемещали войска на Курское направление, вот все что произошло. Теперь план тот же, вытеснить нас полностью с Курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того, как вытеснить, ударить в направлении Сум, и затем перемещать войска на Харьков, соответственно и на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое. Я не могу вам сказать, что это будет именно в такой очереди. Мы считаем, что они к этому готовятся", - сказал президент.

В то же время он добавил, что по состоянию на сейчас Украина не видит таких возможностей у РФ на Харьковском или Запорожском направлении. Также сильных возможностей нет у россиян на востоке. Сейчас враг накапливает войска на Сумском направлении.

"В Сумах они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить. Ну а вы знаете, что мы там проводим те или иные шаги. В одном направлении, потом немного сместились мы и неожиданно делаем шаги в другом направлении", - резюмировал глава государства.