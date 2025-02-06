Бої у Курській області дали ЗСУ найбільше поповнення обмінного фонду за одну операцію, - Зеленський

Курська операція

Нагадаємо, влітку 2024 року українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області.

Військам РФ вдалося відбити частину своєї території, однак українська армія, як і раніше, продовжує утримувати контроль над десятками населених пунктів регіону, включно з містом Суджа.

Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають там величезних втрат.

Також. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів.

За даними Генштабу, за шість місяців Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. А втрати північнокорейських військ становлять 4 тисячі осіб.

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