Бои в Курской области дали ВСУ самое большое пополнение обменного фонда за одну операцию, - Зеленский

Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. А также оттянула сильные российские подразделения на территорию РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время награждения украинских военных.
"Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как Путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции, реализуют наши украинские национальные интересы", - сказал Зеленский.
Иначе, по словам президента, эти 60 тысяч оккупантов были бы привлечены к боям против украинских воинов на самых сложных направлениях фронта.
Напомним, летом 2024 года украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области.
Войскам РФ удалось отбить часть своей территории, однако украинская армия по-прежнему продолжает удерживать контроль над десятками населенных пунктов региона, включая город Суджа.
Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут там огромные потери.
Также. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат.
По данным Генштаба, за шесть месяцев Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. А потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек.
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