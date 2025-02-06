Бои в Курской области дали ВСУ самое большое пополнение обменного фонда за одну операцию, - Зеленский

"Курская операция дала Украине наибольшее пополнение обменного фонда за одну боевую операцию. И даже после того, как Путин привлек Северную Корею к войне в Европе, наши ребята держат позиции, реализуют наши украинские национальные интересы", - сказал Зеленский.

Иначе, по словам президента, эти 60 тысяч оккупантов были бы привлечены к боям против украинских воинов на самых сложных направлениях фронта.