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Курси в обмінних пунктах: скільки коштують долар та євро

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 10:54
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Курси в обмінних пунктах: скільки коштують долар та євро Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним з початку тижня. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився – 38,05 гривні, курс євро не змінився - 41,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,55 гривні, євро по 40,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,57-37,62 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 9 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5707 грн за 1 долар (-0,0230 грн). Курс євро становитиме 40,4129 гривень за 1 євро (-0,0906 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у січні 2024 року зріс на 1,9% до 38,56 гривні за долар.

Середній курс виріс через значний попит на початку місяця.

При цьому офіційний курс НБУ за місяць знизився на 11 копійок – з 37,98 до 37,87 грн/долар.

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