Курси долара та євро: чого очікувати до Дня Незалежності України

Як зазначив банкір, Нацбанк може взяти деякий перепочинок у валютних інтервенціях, адже агрокомпанії активно реалізовуватимуть надлишок валюти для закупівлі необхідних витратних матеріалів для жнив.

"Тобто можна очікувати, що суто в ринковому сенсі пропозиція буде вищою, ніж зазвичай", - сказав він.

За його словами, базис валютного ринку - це режим "керованої гнучкості", що є досить ефективним в умовах війни. Завдяки цьому режиму регуляторові вдається тримати ситуацію в притомних рамках, а поточні коливання, як і різниця курсів купівлі / продажу є мінімальною.

Курс євро

Банкір нагадав, що курс євровалюти визначається світовими котуваннями пари долар / євро, також конвертацією вартості євро через пару гривня / долар

На його думку, співвідношенням вартості цих двох валют не перевищить 1,2. Тобто, як і в минулі кілька тижнів спред вартості євро буде на рівні 48-49 гривень

"Загалом на ринку триває затяжний період прогнозованості, що підкріплений, як внутрішньоекономічними чинниками, так і зовнішніми подіями. Тому, будь-які зміни не стануть чимось критичним: це стосується курс євро, адже цій валюті аж ніяк не загрожує різке здорожчання, або ж падіння", сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Банкір очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня 18-24 серпня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,4-41,8 грн/долар та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1-0,15 гривень.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Серпень є досить спокійним: поточні курсові зміни не вибиваються за межі очікувань та звичок. Тому сенсаційних заголовків може значно поменшати. Можна навіть сказати, що примхливість курсу євро вже також сприймається учасниками ринку за звичку", констатував Лєсовий.