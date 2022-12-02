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Курсантів залучать до забезпечення публічної безпеки. Кабмін погодив пропозицію

Фото: курсантів залучать до забезпечення публічної безпеки (nangu.edu.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Курсантів в Україні залучатимуть до заходів із забезпечення публічної безпеки під час воєнного стану. Пропозицію було погоджено Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Погоджено пропозицію Міністерства внутрішніх справ про залучення здобувачів освіти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції, до заходів із забезпечення публічної безпеки й порядку під час дії воєнного стану", - пише Мельничук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало також й про те, що Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову під час мобілізації в Україні.

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