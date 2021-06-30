Курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,41 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3840 - 32,4137 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 25 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,1800 - 27,2000 грн/доллар, евро 32,3278 - 32,3516 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара снова вырос после резкого падения накануне
Курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.