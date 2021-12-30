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Курса доллар вырос на межбанке в последний торговый день года

Новина українською →
Украина, Четверг 30 декабря 2021 17:22
Курса доллар вырос на межбанке в последний торговый день года Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,33 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,97 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3100 - 27,3300 грн/доллар, евро 30,9558 - 30,9785 грн/евро, российский рубль 0,3655 - 0,3659 грн/рубль.

Курса доллар вырос на межбанке в последний торговый день года

Согласно графику, который обнародовал НБУ, сегодня - последний торговый день на валютном рынке в 2021 году.

Напомним, 24 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 30,8808 - 30,9008 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря - 4 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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