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Курсу долар виріс на міжбанку в останній торговий день року

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 17:22
Курсу долар виріс на міжбанку в останній торговий день року Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,33 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,97 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3100 - 27,3300 грн/долар, євро 30,9558 - 30,9785 грн/євро, російський рубль 0,3655-0,3659 грн/рубль.

Курсу долар виріс на міжбанку в останній торговий день року

Згідно з графіком, який оприлюднив НБУ, сьогодні-останній торговий день на валютному ринку в 2021 році.

Нагадаємо, 24 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 30,8808 - 30,9008 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,27 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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