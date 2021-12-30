Курсу долар виріс на міжбанку в останній торговий день року

Курс долара на міжбанку у продажу 30 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,33 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,97 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3100 - 27,3300 грн/долар, євро 30,9558 - 30,9785 грн/євро, російський рубль 0,3655-0,3659 грн/рубль. Згідно з графіком, який оприлюднив НБУ, сьогодні-останній торговий день на валютному ринку в 2021 році. Нагадаємо, 24 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 30,8808 - 30,9008 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.