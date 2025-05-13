Курс зростатиме повільніше: скільки може коштувати долар наприкінці 2025 року

Як зазначали аналітики компанії, у 1 кварталі 2025 року НБУ дозволив гривні зміцнитись відносно долара на 1,4% - до 41,5 грн/долар після тривалого періоду контрольованої девальвації.

На їхню думку, укріплення гривні стало реакцією НБУ на високу інфляцію, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту.

Водночас у Dragon Capital очікують, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися.

"Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до 59 млрд доларів (з 41 млрд доларів) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар (-4,4% р/р; попередній прогноз - 45 грн/долар)", - йдеться в прогнозі.

Два сценарії

Як зазначається в прогнозі, війна Росії проти України триває і, попри зусилля адміністрації США, перспективи повноцінного перемир’я залишаються невизначеними. Зважаючи на цю невизначеність, аналітики зберігають два сценарії макропрогнозу на 2025 рік.

Сценарій "триваючої війни" передбачає продовження бойових дій до кінця прогнозного періоду, в той час як в сценарії «перемир’я» ми припускаємо, що стійке припинення вогню буде досягнуто в найближчі місяці, проте частина території України залишиться тимчасово окупованою.

Досягнення стійкого припинення вогню сприятиме повільнішій девальвації гривні в другому півріччі, адже фундаментальний тиск на ціни буде вищий, а ситуація з платіжним балансом стане краще через сповільнення відтоку приватного капіталу та збереження обсягів зовнішньої фінансової допомоги, прогнозують у Dragon Capital.

"У подальшому динаміка курсу залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу, в той час як зовнішньоторговельний дефіцит залишиться значним через структурні зміни в економіці", - йдеться в прогнозі.

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